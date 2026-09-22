Se suman testimonios al caso Cesmeca

Después de que la escritora Susi Bentzulul calificara como un acto de justicia la inhabilitación de cuatro académicas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), en donde vivió discriminación durante su doctorado, más mujeres han dado testimonios de las violencias padecidas en él.

Denuncia

Ese es el caso de Kostik Aguilar, escritora nahua, quien recordó que en las clases del Posgrado en Estudios e Intervención Feministas (PEIF) encontró prácticas contrarias al discurso decolonial y feminista.

Indicó que las académicas mantenían, de forma recurrente, un discurso sobre persecución y enemistades políticas al interior de la institución que reproducían en las alumnas.

“Se interrumpía y se callaba a determinadas mujeres; observé tratos diferenciados hacia mujeres indígenas, afromexicanas, lesbianas y heterosexuales”, mencionó Kostik Aguilar.

Señaló que una de las experiencias que más le marcó estuvo relacionada con la investigadora Delmy Tania Cruz, con quien al inicio hubo cercanía y confianza, las cuales, dijo, fueron las bases para manipularla. Con frecuencia demeritaba su forma de ver el mundo diciendo: “No, eso no es ser feminista, no, eso no es hacer comunidad.”

De igual forma, Norma Guadalupe Pérez López, coordinadora del PEIF, respaldada por más de 40 académicos de centros como el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), mencionó las descalificaciones por parte de las académicas inhabilitadas hacia su capacidad académica.

Apuntó que su queja fue ratificada por el Consejo Universitario el 28 de agosto de 2026, después de un arduo trabajo de documentación por parte de las áreas correspondientes.

Por su parte, la académica Patricia Chandomí expresó, a través de sus redes, que, pese a que las cuatro profesoras son parte de un problema sistemático, “sin ellas, el problema persistirá”, argumentando que dentro del Cesmeca existen estructuras de poder que por años se han construido.

Agregó que, dentro de la institución, además de nepotismo, persiste un favoritismo en el que determinados investigadores impulsan a sus estudiantes más cercanos, afines o con mayor capital académico.