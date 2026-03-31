Se suman transportistas a la alfabetización

Los taxis y las unidades de transporte colectivo comenzarán a fungir como centros de difusión móviles para canalizar a quienes no saben leer ni escribir hacia los servicios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Esta estrategia forma parte de la Campaña Nacional de Alfabetización “LEER”, impulsada por el Consejo de la Comunicación en coordinación con autoridades federales y estatales, que tiene como meta nacional enseñar a leer y escribir a al menos 500 mil personas.

Entidades prioritarias

Chiapas fue señalado como una de las entidades prioritarias en esta ruta, junto con Oaxaca y el Estado de México, debido a sus índices de rezago educativo, ante esto se busca redoblar esfuerzos para que el mensaje llegue a comunidades apartadas.

Como parte de esta etapa, la Alianza del Autotransporte Organizado en el Estado de Chiapas comenzó con la colocación simbólica de distintivos en vehículos de diferentes modalidades.

Las calcomanías incluyen un código QR que permite a los usuarios acceder de manera inmediata a los datos necesarios para realizar inscripciones, lo que convierte cada unidad en un punto de contacto directo con el sistema educativo.

Guías

Bersaín Miranda Borraz, presidente de la agrupación transportista en la entidad, explicó que los operadores aparte de exhibir la publicidad, también fungirán como guías y portavoces del programa, especialmente en zonas marginadas.

Añadió que el proyecto contempla que los propios conductores y sus familias, en caso de estar en situación de analfabetismo, puedan acceder también a los servicios educativos.

La campaña prevé cubrir la totalidad del territorio chiapaneco mediante la suma de aliados de diversos sectores productivos y sociales.