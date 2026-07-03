Se sumarán a la conservación de manglares

Estudiantes, investigadores, pescadores, ejidatarios y representantes de dependencias gubernamentales participaron en el foro “Alternativas sustentables para fortalecer la pesca y los manglares”, para conocer los resultados de investigaciones recientes sobre la pesca y los manglares desarrolladas en Barra de San José El Hueyate, municipio de Mazatán.

En el foro participaron 68 personas, y fue organizado por la Unidad Tapachula del Ecosur, en coordinación con la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Pescadores San José El Hueyate”, con el apoyo Cristian Tovilla, Víctor Manuel Velázquez Durán, investigadores y personal académico de Ecosur San Cristóbal, estudiantes de posgrado e investigadores posdoctorales de Ecosur Tapachula, de la Unicach y Unach.

Se presentaron el proyecto “Estructura y almacén de carbono aéreo en manglares del extremo sur de la Reserva de la Biosfera la Encrucijada”, dirigido por Carolina Velázquez Pérez (Unach); el proyecto “Plan binacional de ordenamiento pesquero de la región fronteriza México-Guatemala”, conducido por Víctor Manuel Velázquez (Ecosur) y el proyecto “Estrategias de manejo comunitario de recursos pesqueros con enfoque socioecológico en sistemas lagunares de la costa de Chiapas”, desarrollado por Raimunda Santana (Ecosur).

Estos dos últimos proyectos se están realizando con la asesoría de Cristian Tovilla, investigador del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad y del grupo académico Manejo Sustentable de Cuencas y Zonas Costeras en la Unidad Tapachula de Ecosur.