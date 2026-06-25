Se une Congreso a colecta de la Cruz Roja

Como parte de la celebración por el Día Internacional de las y los paramédicos, el Congreso del Estado se unió a la colecta anual 2026 de la Cruz Roja mexicana, la cual busca recaudar fondos que permitan continuar operando a la institución.

De acuerdo con la diputada Alejandra Gómez Mendoza, este evento tuvo el propósito de rendir homenaje a las mujeres y hombres que brindan atención a la ciudadanía en los momentos más difíciles.

La actividad convocada por la también presidenta de la actual mesa directiva, busca fortalecer la labor humanitaria que realiza la institución en beneficio de quienes más lo necesitan, al tiempo que invitaron a la ciudadanía a unirse a esta causa.

Reconocen acto

Por su parte, Ángel Tovar Serrano, delegado estatal de la dependencia en Chiapas, agradeció que la actual legislatura se haya unido a la colecta, “un acto de mucho honor para la Cruz Roja Mexicana”.

Reconoció que tanto el Congreso del estado como la actual administración estatal están apoyando, algo que anteriormente no sucedía.

Sobre la meta, Tovar Serrano reconoció que las recaudaciones a nivel empresarial o popular son cada vez menor, esto se debe a que no son la única institución que solicita recursos.

“Los empresarios muchas veces ya están cansados de dar a una otra y a otra vez”, lamentó el delegado.

Adelantó que próximamente podría darse la aprobación del proyecto, donde a través del refrendo vehicular se dé un pequeño donativo que no le va a afectar absolutamente a nadie porque “va a ser menos de lo que cuesta un refresco una vez al año”, con lo cual se podrá dar un mejor atención a la población.

Al ser cuestionado sobre cuál es el mayor registro de accidentes que atiende la Cruz Roja no solo a nivel local, sino en el escenario nacional, indicó que son de tipo tránsito, entre automovilistas y motociclistas.