Se unen a jornada para dignificar espacios públicos

En atención al llamado del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para contribuir a la dignificación de los espacios públicos, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, encabezó las actividades de limpieza y pintura realizadas en los alrededores de las oficinas centrales de esta institución.

Bajo el lema “Entornos dignos, comunidad que transforma”, participó el personal de las áreas que conforman la administración central, sumándose activamente a esta jornada para dignificar, mejorar y mantener en mejores condiciones los espacios ubicados en los alrededores del inmueble.

Disposición y compromiso

Durante la jornada, trabajadoras y trabajadores cobachenses realizaron labores de limpieza, pintura y mejoramiento de las áreas circunvecinas, demostrando la disposición y compromiso de la comunidad laboral para contribuir a la construcción de espacios públicos y convivir en un entorno ambiental digno y saludable.

En su mensaje, la titular del Cobach destacó que transformar los espacios también implica sumar voluntades y trabajar en comunidad, por lo que reconoció la participación y disposición de las y los trabajadores para atender este llamado y contribuir, desde su ámbito, al bienestar colectivo.

Asimismo, refrendó que estas acciones representan una oportunidad para fortalecer la identidad institucional, fomentar la corresponsabilidad y demostrar que, cuando se trabaja en equipo, es posible generar cambios positivos en los entornos donde se desarrolla la vida cotidiana.

La participación conjunta de todas las áreas, refrenda que el trabajo en equipo es fundamental para transformar los entornos, fortalecer la convivencia y brindar una mejor imagen de los espacios donde se desarrolla el servicio público.

Con estas acciones, el Cobach se suma al llamado de promover una cultura de participación, colaboración y corresponsabilidad, haciendo de “Entornos dignos, comunidad que transforma”, una realidad desde las oficinas centrales.