Se unen a paro nacional educadores de Chiapas

En los últimos días, distintos educadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) se han unido a un paro nacional, incluidos los de la región Comitán. El pasado 12 de enero se informó que la Presidencia de la República selló de recibido el pliego petitorio de los manifestantes, en el que exigen un aumento a los apoyos. Y es que como indica Roberto Sánchez, ex educador de la institución, al enamorarse de la visión del Conafe y del trabajo con alumnos y todo lo que ello conlleva, ya no es solo un servicio social, sino un trabajo.

Protesta

Roberto Sánchez, licenciando en Educación, formó parte de una protesta realizada por educadores del Conafe durante el 2025, evento que ha sido mencionado en los foros de los actuales manifestantes. En ese momento, la principal demanda era la destitución de la auxiliar de operación de San Cristóbal. Él, junto a una comitiva, viajaron hasta las oficinas centrales en la Ciudad de México (CDMX) para exponer sus inconformidades.

Antecedentes

Roberto entró al Conafe en 2019, con la intención de ver si de verdad le interesaba el rubro educativo. En ese momento, percibía un apoyo económico de tres mil 600 pesos que se dividía en dos: una parte para alimentación y hospedaje y la otra mitad quedaba íntegra para el educador.

La situación en el Conafe, indica Roberto, ha cambiado, pues antes del 2020 una persona podía ejercer como educador un año y posterior a ello recibir una beca de mil pesos durante 30 meses para continuar sus estudios. Hoy día eso ya no es posible.

“Ahora si te sales, te quedas sin nada” señala el entrevistado. “Y eso limita mucho al educador que quiere profesionalizarse. Es imposible estudiar en una Normal porque tienes que estar en el Conafe de lunes a viernes”. Lo que obliga a muchos a estudiar los fines de semana en universidades privadas, cuyas colegiaturas son superiores al apoyo que otorgan.

Sobrecarga de trabajo

Roberto, quien laboró un total de seis años en el Conafe, indica que la carga de trabajo del educador comunitario es superior, sobre todo porque, por la naturaleza de la institución, muchas veces también tienen que ir al DIF y gestionar apoyo económico o alimenticio para las comunidades. De igual forma, señala que los educadores han servido para otros programas como Chiapas Puede, pues ellos han recolectado mucha información de las comunidades.

Pese a que Roberto entró como educador comunitario, con el paso de los años logró ascender a Educador Comunitario de Acompañamiento Regional (ECAR), un puesto en el que señala, uno puede ver las cosas “podridas” del Conafe y que se mantienen en silencio.

Mal trato

Roberto menciona, sobre todo, el mal trato de parte de la línea de trabajadores del Conafe, porque incluso los ECAR son considerados prestadores de servicio social. El entrevistado recuerda cómo en ocasiones, y en horario de oficinas, se les pedía ir por los desayunos, ayudar en mudanzas de casa o ir por los hijos de los trabajadores, cosas fuera de su función.

Destitución

En mayo de 2025, después de que sus inconformidades fueran ignoradas por las autoridades estatales del Conafe, educadores de la región 45 en San Cristóbal tomaron las instalaciones de la institución y una comitiva viajó hasta la Ciudad de México (CDMX) para pedir la destitución de la auxiliar de operación de la región, María Carlota Cortés, quien, habían descubierto, tenía a su familia de “aviadores”.

Pese a que ahí el trato fue más digno y se logró su petición, los manifestantes terminaron siendo despedidos al terminar ese ciclo. La auxiliar, por su parte, fue removida a la región de Comitán.