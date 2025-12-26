﻿﻿
Se va avanzando muy bien, afirma Aparicio Avendaño

Diciembre 26 del 2025

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reafirma su compromiso de salvaguardar la tranquilidad de las familias chiapanecas mediante acciones firmes, coordinación interinstitucional y una estrategia integral que avanza de manera contundente contra la delincuencia, especialmente durante la temporada de fiestas decembrinas, periodo en el que se refuerzan las labores de prevención y vigilancia en todo el estado.

Un Chiapas vigilado

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) destacó que hoy Chiapas cuenta con todas las capacidades operativas y las herramientas necesarias para mantener presencia permanente en todo el territorio estatal, lo que ha permitido avanzar en el orden y la paz social. “Se tienen todas las capacidades y herramientas para estar patrullando todo Chiapas, garantizando carreteras seguras y entornos tranquilos para quienes transitan y celebran estas fechas”, señaló.

En este contexto, resaltó el fortalecimiento del programa “Carreteras Seguras”, mediante el cual elementos de la SSP realizan recorridos de vigilancia, acompañamiento y auxilio en los tramos carreteros del estado, brindando atención inmediata a la ciudadanía, apoyo a automovilistas y acciones preventivas para inhibir conductas de riesgo y hechos delictivos, con el objetivo de garantizar traslados seguros durante esta temporada de alta movilidad.

Además, subrayó que los avances en materia de seguridad son resultado del trabajo conjunto y la unidad entre instituciones. “Hoy se está unido de manera interinstitucional y en coordinación plena con los tres niveles de gobierno, para continuar garantizando la seguridad de la ciudadanía durante las fiestas decembrinas”, precisó.

Reconoció que estos logros son posibles gracias a la visión y liderazgo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, un mandatario comprometido con la seguridad. “Se va avanzando muy bien gracias a su visión, con un acompañamiento permanente”, destacó.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente, cercana y coordinada con los tres niveles de gobierno, fortaleciendo la presencia operativa, el orden y la confianza ciudadana, a fin de que las familias chiapanecas disfruten unas fiestas decembrinas en paz, con seguridad y carreteras seguras.

