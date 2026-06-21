Se va la CNTE; las reformas no caen

Desde las primeras horas de este sábado, los pocos docentes de la Sección 7, 40 y jubilados, que se mantenían en los campamentos instalados en el zócalo de Tuxtla Gutiérrez, comenzaron a levantar lonas, palets y lazos, después de que miembros de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE dieran a conocer el levantamiento de la huelga.

Después de 20 días en huelga y paro de labores, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió levantar su huelga y paro de labores, sin conseguir la abrogación de la Reforma Educativa (aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto) ni la Ley del Issste 2007, pero sí acuerdos para cada sección de las distintas entidades.

Retiro

Poco a poco fueron levantando la mesa centralizadora, el equipo de sonido, un templete, los baños portátiles y las carpas que también habían instalado.

Los comerciantes que habían aprovechado la huelga para instalarse sobre la avenida Central también se fueron, mientras los equipos de limpia del ayuntamiento tuxtleco empezaron la faena.

Alrededor del mediodía todavía permanecían algunos vehículos estacionados sobre dicha avenida, uno a uno se iban retirando. Sobre el parque, frente a la catedral de San Marcos todo había regresado a la normalidad, comerciantes, personas caminando, sentados en las jardineras.

Dirigencia magisterial

Desde la Ciudad de México (CDMX), el secretario general de la Sección 7, Isael González Vázquez, comentó que se trata de un receso para reagrupar y reorganizar las bases, para después regresar e insistir en las demandas centrales nacionales, porque hizo falta participación de más docentes en la capital del país.

Dicen que la reforma educativa no requiere presupuesto para su abrogación. Tampoco se elimina la ley de la Usicamm, que igual no necesita presupuesto, solo es hacer reformas constitucionales.

Sobre la reunión de seguimiento que sostuvieron el viernes con autoridades de Chiapas y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dijo que se comprometieron a la construcción de dos edificios, servicios funerarios y crematorios y un espacio recreativo y deportivo para la Sección 7 en Chiapas. Tendrán reunión en el estado el lunes 22 y el viernes 26 de junio.