Se van 31 estudiantes a cursos en el extranjero

Un total de 31 estudiantes del territorio chiapaneco viajarán al interior del país y también a universidades del extranjero para hacer cursos científicos que les permitan fortalecer su formación profesional, enfatizó el director de la Agencia Digital Tecnológica del estado de Chiapas (Aditech), Jovani Salazar.

Dijo que un grupo de especialistas, de forma transparente, llevó a cabo el proceso de selección de estudiantes que participaron en las convocatorias que se emitieron.

Avances

Explicó que se ha cumplido con la firma de aceptación en el programa Delfín, y en verano comenzarán a realizar las estancias gracias a una inversión que también está haciendo el gobierno de Chiapas.

Jovani Salazar explicó que estas juventudes, según sus perfiles universitarios, van a viajar a diversas partes del mundo, y una vez que culminen regresarán a compartir sus experiencias.

Explicó que no solo se trata de que aprendan de temas de innovación y tecnología, el viaje contempla que puedan observar las culturas, la ciencia y las costumbres de los jóvenes de otros países.

El gobierno local hizo una inversión por arriba de los 800 mil pesos, a fin de que las alumnas y alumnos recibirán entre 28 y hasta 30 mil pesos.

Más actividades

El director de la Aditech agregó que la comunidad estudiantil compartió que harán en su estancia, además de que presentaron un proyecto y una vez que terminen (con una maqueta técnica) explicarán cómo se puede implementar el conocimiento adquirido.

Esto, dijo, con el uso del concepto “socialmente responsable”, a fin de generar algún tiempo de beneficio a la sociedad y en el entorno local.

Salazar enfatizó que una vez que concluyan las actividades, después del periodo de vacaciones, se llevará a cabo un evento para conocer las historias de los estudiantes que son de diferentes universidades.

Finalmente, resaltó que desde la Aditech también se están impulsando otras acciones por parte de los estudiantes que desarrollan realidad virtual y aumentada.