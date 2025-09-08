Se viene convocatoria para el Museo de la Ciudad

Tras la reciente apertura del Museo de la Ciudad y el retorno de la administración a la Fundación Fernando Castañón Gamboa, se trabaja la construcción de una agenda cultural incluyente con participación de artistas, ciudadanía, colectivos y gobierno.

Así lo explicó Joseliny Torres, miembro del comité directivo de la administración quien explicó de momento realizan una labor organizativa, de mantenimiento y retorno a la funcionalidad de los espacios que por el extenso cierre pueden tener afectaciones.

Sin embargo, a la par se trabaja en la creación de un proyecto y posterior convocatoria que permita la inmediata activación del recinto con una visión viva, es decir, no solamente de exposición y contemplación, sino de actividades que sirvan para mejorar la cohesión social.

Un espacio vivo

Dijo que el museo fue y será un espacio vivo, con apertura para todas las artes, pero también diálogos y acciones que reivindiquen el papel de la voz ciudadana, que por años fue desestimada, pero debe ser escuchada.

Agregó que se dará apertura a todas las expresiones, incluidos las de jóvenes que nunca conocieron abierto el museo, a artistas consolidados, emergentes y también la colaboración con los gobiernos del estado y municipal de Tuxtla Gutierrez, para tener un espacio fortalecido.

Finalmente, agradeció a las autoridades por el retorno del museo, pero sobre todo a la sociedad civil que dio acompañamiento a las acciones para pedir la apertura del lugar, como las múltiples sesiones culturales al exterior del emblemático edificio.