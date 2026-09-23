Se viene nuevo tramo de Carretera de las Culturas

Landy y Esmeralda fueron las dos invitadas especiales del gobernador Eduardo Ramírez para realizar su Podscat Platicando con el Jaguar en su Temporada 2, Capítulo 3, denominado: La Ruta de las Culturas Mayas.

En ese espacio en la carretera Palenque a Ocosingo conversó con las mujeres indígenas de la etnia Tzeltal, quienes agradecieron por el proyecto carretero que dijeron es una herencia para sus hijos.

A manera de voz popular, las mujeres señalaron que desde su infancia se decía habría una carretera, pero nunca se había cumplido.

El mandatario dijo que en esa obra las indemnizaciones y derecho de vía se han pagado de manera justa, equitativa y proporcional

Respaldo

También se sumaron a la conversación transportistas, familias cercanas, empresarios, y la titular de la Secretaría de Infraestructura, Ana Karen Gómez, quien anuncio que un nuevo tramo iniciará de Ocosingo hacia Bachajón, en diciembre.

Así pues este nuevo ejercicio de comunicación gubernamental sirvió para dar a conocer los proyecto en favor de Chiapas