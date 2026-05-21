Se vienen lluvias para Chiapas

Las condiciones climáticas de Chiapas podrían tener una variación con el ingreso de canales de baja presión que podrían generar lluvias durante las próximas horas y un descenso de un par de grados en la temperatura ambiente, en algunas regiones de Chiapas.

Así lo informó el Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del agua (Conagua) a partir de un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que detalla que el avance de la onda tropical número uno generará cambios en el ambiente del sureste nacional, particularmente en chiapas.

Ambiente

El reporte señala que se tendrá un ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región Sureste, pero advirtió también la presencia de lluvias puntuales muy fuertes en algunas partes de Chiapas, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Señaló también que dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Asimismo, la temperatura podría descender un par de grados y representar una pausa a los calores fuertes; sin embargo, una vez superada la onda tropical podrían regresar.