Se vienen más auditorías a secretarías en la entidad

Ana Laura Romero Basurto, encargada de la política anticorrupción en Chiapas, informó que presentó al gabinete estatal el modelo de auditorías 2026, con el cual se garantizará la vigilancia total para detectar y sancionar cualquier acto de desvío de recursos por parte de los funcionarios públicos en la entidad.

Detalló que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) implementa auditorías inteligentes, eficaces y eficientes como parte de su programa anual.

Esto bajo un enfoque estratégico orientado a prevenir la corrupción, fortalecer la transparencia y garantizar la correcta administración de los recursos públicos, conforme a la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Este modelo de auditoría se distingue por su enfoque preventivo, el uso de criterios técnicos y análisis de riesgo, así como por la aplicación de programas de revisión focalizados, lo que permitirá detectar de manera oportuna posibles irregularidades, corregir desviaciones y asegurar que los recursos públicos no sean desviados, sustraídos ni utilizados de forma indebida, sino destinados íntegramente al bienestar del pueblo chiapaneco.

La titular de la dependencia, Ana Laura Romero Basurto, subrayó que estas acciones consolidan una política de cero tolerancia a la corrupción, al tiempo que fortalecen una fiscalización moderna, eficiente y orientada a resultados, cuyo objetivo central es prevenir más que sancionar, sin dejar de actuar con firmeza cuando se detecten responsabilidades administrativas.

Con la implementación del Programa Anual de Auditorías 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refuerza la vigilancia del ejercicio del gasto público y consolida una administración sustentada en la legalidad, la ética pública y el buen gobierno, asegurando que cada peso del erario sea administrado con responsabilidad, transparencia y en estricto apego a la ley.