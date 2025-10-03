Seamos embajadores de la paz, dice Aparicio Avendaño

En representación del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, asistió al Primer Informe de Gobierno del presidente municipal de Motozintla, Alfonso Meza Pivaral, en donde respaldó el trabajo coordinado que ha permitido fortalecer la seguridad pública en la región y consolidar un ambiente de paz.

Durante el evento, el alcalde de Motozintla dio a conocer los avances de su primer año de gestión, realizando la entrega del Primer Informe de Gobierno, destacando las acciones implementadas en materia de Seguridad, y de la coordinación interinstitucional que han permitido la pacificación de la región, además de la presentación del cabildo municipal, reconociendo el esfuerzo de cada uno.

Reconocimiento

Durante su participación, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) reconoció los avances alcanzados por el municipio, particularmente en materia de Seguridad, resultado del esfuerzo conjunto entre autoridades municipales, estatales y federales, refrendando el compromiso del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar y de la Secretaría con la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Motozintla.

Reconociendo los avances a nivel nacional, como los tres primeros lugares en temas de seguridad pública; el primero, como el estado en que menos se cometen delitos en seguridad pública; el segundo, en el conjunto de todos los delitos que menos se cometen en Chiapas y el tercero, como la entidad con menos homicidios cometidos.

Al tiempo que, exhortó a la población a no dejarse engañar por la delincuencia organizada, reiterando que nadie cuida al pueblo más que las autoridades que trabajan día a día en la Mesa de Paz, con responsabilidad, entrega y sentido de justicia, destacando que la participación activa de la población es fundamental para seguir fortaleciendo las estrategias de seguridad. “Seamos todos embajadores de la paz de Chiapas”, señaló.

Salvaguarda de la población

Asimismo, señaló que en esta “Nueva Era” para Chiapas, el enfoque es claro, la salvaguarda de la población es lo primordial, cumpliendo con los principios de Cero Corrupción, Humanismo y cercanía con todas y todos. Asegurando que los elementos de la SSP trabajan por y para las familias chiapanecas. “Estamos para servir y proteger al estado”, afirmó.