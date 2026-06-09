Sección 7 bloquea planta de Pemex

Como una forma de presión más incisiva al gobierno federal y que este resuelva sus demandas tal como las plantean, en Chiapas la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), decidió bloquear las instalaciones de Pemex en Tuxtla Gutiérrez a partir de este lunes 8 de junio, de forma indefinida.

A partir de las 9 de la mañana comenzaron arribar las y los docentes federalizados hasta dichas instalaciones, para instalar sus campamentos con lonas y casas de campaña, bloqueando la circulación vehicular en ambos sentidos sobre la carretera Panamericana.

Esta situación provocó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona, controlada por elementos de tránsito, de la policía y federales para evitar accidentes. Sobre la carretera ya habían estacionados tráileres y otros vehículos para bloquear.

Los representantes de la Sección 7 dijeron que se mantendrán en tanto no se acuerde una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum o el gabinete les confirme la resolución de sus demandas, por lo que esperan que las autoridades competentes hayan tomado las previsiones necesarias para el abasto de combustible a la ciudad y municipios aledaños.

A ocho días de haber iniciado una huelga en varios estados del país, la CNTE no ha concretado acuerdos con el Gobierno Federal, que le hizo entrega de una propuesta en relación a sus demandas, pero la organización magisterial respondió con una contrapropuesta y están a la espera de retomar el diálogo.

Reiteraron que continúan viajando más docentes a la Ciudad de México para fortalecer el plantón y las movilizaciones nacionales, por lo que aseguraron, más de 90 % de las escuelas en la entidad están en paro de labores.