Sección 7 libera la planta de Pemex

Después de cinco días de mantener un bloqueo frente a las instalaciones de la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex), que impedía también la circulación sobre la carretera Panamericana, el magisterio adherido a la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió retirarse.

Sin embargo, eso no quiere decir que terminan el paro de labores que iniciaron el pasado 1.º de junio, ya que la decisión tomada en la Asamblea Estatal fue regresar al plantón que instalaron en el zócalo de la capital chiapaneca para continuar desde ahí la huelga.

Alrededor de la 1:30 de la tarde los docentes comenzaron a retirar lonas, cartones, sillas, con los que hicieron sus campamentos afuera de Pemex. Posteriormente elementos de la Guardia Estatal, Federales de Caminos, Tránsito del Estado, que resguardaban la zona, comenzaron a permitir de manera lenta el flujo vehicular sobre la carretera. Previo a eso las empresas propietarias retiraron los traileres que permanecían bloqueando la vialidad.

La huelga sigue, advierten

La representación política dio un último mensaje a las y los docentes que todavía estaban presentes. Enfatizaron que la huelga sigue porque hasta hoy no hay acuerdos con el gobierno federal.

También este viernes el llamado magisterio disidente, del que también forma parte un grupo de docentes del sistema estatal, tomó la caseta de peaje de Chiapa de Corzo, para poder recaudar más fondos y que continúen viajando más docentes a la Ciudad de México, al plantón nacional.

Suministro de combustible

Pese al anuncio de la liberación, los despachadores aseguraron que el suministro de combustible tardará unos días en llegar, esto debido a que la lista de gasolineras con problemas es larga, por lo que estimaron que durante el fin de semana e inicio de la próxima la venta volverá a la normalidad.

En las últimas horas se tuvo el reporte de diversos puntos de venta que permanecen cerrados y las que continúan despachando solo poseen gasolina Premium que se cotiza hasta en 28.78, casi cinco pesos más que la magna.

Las gasolineras más afectadas fueron las que pertenecen a la cadena de Pemex, debido a que dependen directamente del abastecimiento de la terminal bloqueada, mientras que las que son de concesiones privadas han obtenido combustible proveniente de Coatzacoalcos, Veracruz.