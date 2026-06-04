Sección 7 toma otra vez las casetas

Mientras en la Ciudad de México, la Comisión Nacional Única Negociadora de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) se reúne con parte del gabinete federal, en Tuxtla Gutiérrez, docentes de la Sección 7 volvieron a tomar dos casetas de peaje, la de Ocozocoautla y Chiapa de Corzo.

El objetivo de estas acciones es recaudar fondos para que más docentes puedan viajar a la capital del país y fortalecer el plantón nacional. Hasta ahora más de mil 600 se encuentra allá junto a otros contingentes de varios estados donde la CNTE tiene presencia.

Este miércoles miembros de la Comisión Nacional retomaron la mesa de diálogo con Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (Sep) y el Issste, para continuar argumentando sus demandas: abrogación de la ley del Issste 2007 y la reforma educativa.

Postura

La postura de la CNTE es que si no hay solución a las demandas centrales no levantarán el paro indefinido, no aceptarán propuestas a medias, dicen.

Ya el martes sostuvieron el primer encuentro y no hay nada concreto, principalmente a la petición de dialogar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya confirmó que no accederá a esta reunión, porque dice el magisterio ya está siendo atendido.

En Chiapas, el magisterio federalizado es acompañado en este paro de labores por docente jubilados y pensiones, normalistas, maestros de educación indígena y también de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40.

Cada día en Asamblea Estatal decidirán las movilizaciones a realizar, por lo que es importante que la población se mantenga atenta, ya que podrían tomar edificios públicos o bloquear la salidas de la ciudad capital.