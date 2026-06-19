Secciones se reunirán con gobiernos locales

Las secciones magisteriales adheridas a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzarán a reunirse con gobierno federal y autoridades de sus estados para trabajar las demandas locales; sin embargo, mantendrán la huelga y las movilizaciones debido a que las demandas centrales todavía no son resueltas.

Por ello, la Asamblea Estatal de la sección decidió de nueva cuenta liberar las casetas de peaje de Chiapa de Corzo y de Ocozocoautla, para seguir recaudando fondos y más docentes viajen a Ciudad de México (CDMX) al plantón central, mientras continúa el análisis si toman un receso o no de la huelga.

Sebastián Méndez Jiménez, representante de la Sección 7, comentó que la mesa tripartita entre este bloque magisterial, el gobernador del estado y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se llevaría a cabo este viernes 19 de junio, en Ciudad de México, aunque solicitaron que se realice en Tuxtla Gutiérrez, quedando a la espera de una respuesta.

Destacó que esto no quiere decir que vayan a levantar la huelga, a menos que así lo decida la Asamblea Nacional. Estas mesas tripartitas de cada sección ya están planteadas desde antes para atender las demandas de cada sección en sus estados.

La postura del gobierno federal sobre la abrogación de la reforma educativa y de la Ley del Issste 2007 es la misma, que el magisterio acepte las propuestas que les ha presentado; lo cual rechazan ya que no abordan en lo inmediato objetivos como cancelar las cuentas individuales y pasar a un sistema de pensiones.

Condenan amenazas

Los docentes condenaron las presuntas amenazas y acciones de policías de la Ciudad de México el pasado miércoles contra docentes de Guerrero y de Chiapas. Como magisterio están abiertos al diálogo y las movilizaciones son pacíficas, por eso no se cubren el rostro.