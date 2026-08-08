Secretaria de Cultura recorre Palenque

La Zona de Monumentos Arqueológicos Palenque tuvo el honor de recibir a la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, con el propósito de supervisar obras y sostener una reunión de trabajo con autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante este encuentro, se analizaron a detalle los avances registrados en materia de conservación y restauración del sitio, así como los retos que enfrenta para garantizar su preservación a largo plazo, la atención turística y los servicios que otorga el instituto.

Distinción

Palenque es uno de los principales referentes del patrimonio arqueológico de México, reconocido internacionalmente por su importancia histórica y cultural. Asimismo, cuenta con la distinción de Patrimonio Mundial otorgada por la Unesco, lo que subraya su relevancia y la necesidad de implementar acciones eficaces para su protección.

Objetivo

Los trabajos realizados buscan no solo conservar la integridad estructural de las edificaciones, sino también mejorar la experiencia turística que ofrece el sitio.

Curiel de Icaza reafirmó su compromiso con la protección del patrimonio cultural nacional y la promoción de Palenque como un símbolo invaluable de la historia prehispánica mexicana.

“Continuaremos trabajando conjuntamente para asegurar que este legado se mantenga vigente para las futuras generaciones”.