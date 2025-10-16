Secretaría de Finanzas impulsa un aprendizaje humanista en la Nueva Era

En congruencia con la visión de un gobierno humanista y transformador promovido por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Finanzas continúa fortaleciendo alianzas estratégicas en materia educativa para beneficiar al personal del Gobierno del Estado y sus familias.

Convenio

Siguiendo esta línea de acción, la Secretaría, encabezada por Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, firmó un Convenio de Colaboración para el otorgamiento de descuentos en servicios educativos con la Facultad Libre de Derecho de Chiapas (FLDCH) y el Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF).

Esta iniciativa responde directamente al impulso del mandatario estatal, quien ha colocado a la educación como uno de los pilares para lograr un Chiapas más justo, equitativo y con mejores oportunidades para todas y todos. Bajo su liderazgo, se ha consolidado una política pública que promueve el desarrollo humano a través del acceso a formación de calidad.

“A través de este convenio, las y los trabajadores podrán acceder a descuentos preferenciales en programas de licenciatura, maestría y doctorado, fortaleciendo su formación profesional y ampliando sus oportunidades de crecimiento. Con la incorporación de la FLDCH y el INEF, ampliamos nuestra red de aliados educativos, ofreciendo opciones de prestigio y calidad”, señaló el secretario Pariente Gavito.

Se suma a más acciones

Este acuerdo se suma a los convenios ya establecidos con diversas instituciones educativas privadas, reafirmando el compromiso de la Secretaría de Finanzas con una política de desarrollo humano incluyente.

Centro Educativo Crayola: 25 % en inscripción y 15 % en mensualidades; Instituto Hispano Jaime Sabines: 15 % en colegiatura; Colegio Miguel Alemán Palmas: 50 % en inscripción y 30 % en colegiatura; Universidad Católica de Chiapas: 50 % en inscripción en posgrados, 15 % en licenciaturas y 20 % en mensualidades; Universidad del País Innova: 50 % en inscripción y colegiatura; Olinka School: 30 % en inscripción y 20 % en colegiatura; Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes: 25 % en inscripción en primaria, 50 % en secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado; 15 % en colegiatura y 20 % en posgrado

Carta de descuento

Para acceder a estos beneficios, las y los trabajadores del Gobierno del Estado pueden solicitar su carta de descuento descargando el formato en: https://www.finanzaschiapas.gob/sitionuevo/trámiteshaciendaexternos

Una vez llenado el documento, deberá ser entregado en la Coordinación General de Recursos Humanos. Para mayores informes comunicarse al teléfono (961)-691-40-43, extensión 65082.

Con estas acciones la Secretaría de Finanzas reafirma su compromiso con un Chiapas más justo, equitativo y preparado, donde la educación sea la vía para lograr una verdadera transformación y construir un mejor futuro para todas y todos.