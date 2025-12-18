Secretario de Seguridad comparece ante el Congreso

La Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado recibió el informe de actividades de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, como parte de la glosa por el Primer Informe de Gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.

Directrices

Previo al acto protocolario, informó del cumplimiento de las directrices fundamentales para garantizar la seguridad en Chiapas: Acciones Operativas, Vinculación Ciudadana y Dignificación Policial.

Sostuvo que la seguridad, gobernabilidad y pacificación del estado, es la principal prioridad de la actual administración, por tal motivo, con la creación del Grupo Especial y de Reacción Inmediata, FRIP, se ha fortalecido y dignificado a los cuerpos policiales, brindándoles herramientas y equipamiento para el mejoramiento de sus capacidades.

Asimismo, se ha mejorado la infraestructura, equipamiento y capacitación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, lo que ha devuelto la confianza ciudadana en la institución, como garante de bienestar y paz.