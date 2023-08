Secretario municipal se burla de desplazados

Pese al compromiso establecido por el secretario municipal Antonio Arévalo Alegría, desde el pasado miércoles, para atender a los desplazados del conflicto armado de 1994, éste evadió su responsabilidad a modo de burla y no atendió a la comisión, tal y como se estableció en una minuta de trabajo en su momento.

De acuerdo con los desplazados, “el secretario municipal se burló de nuestro movimiento porque se comprometió, e incluso no firmar la minuta quería, porque decía que su palabra valía más, pero ni eso hizo que cumpliera el compromiso, porque hoy viernes fuimos a la presidencia y no estaba o se escondió para no atender”.

En entrevista, Jorge Manuel Pimienta Calvo, Gustavo Martínez Nájera y Julián Méndez Córdova, voceros del movimiento que aglutina a diversos grupos de afectados, recordaron que desde el pasado mes de marzo “se han presentado solicitudes de audiencia con el presidente municipal Gilberto Rodríguez de los Santos, y no hemos tenido respuesta y por eso decidimos realizar una manifestación para exigir atención”.

Tras la movilización, destacó que fueron atendidos por el secretario municipal Antonio Arévalo Alegría, quien escuchó sus planteamientos y se comprometió a tener una respuesta ayer viernes, pero sin que cumpliera, “lo que nos está obligando a actuar de otra manera, implementar acciones para que no solo escuchen sino que atiendan inmediatamente nuestros planteamientos”.

Finalmente, consideraron que la actitud del secretario del Ayuntamiento se puede calificar “como una burla, porque sabía de su compromiso y sin argumentos sólidos no atendió a la comisión de representantes”. Mientras que por otro lado, trascendió que es una costumbre o tradición del funcionario el abandonar sus funciones los fines de semana para trasladarse a su lugar de origen, ya que no es avecindado de este municipio.