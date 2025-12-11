Sector empresarial debe prepararse ante cambios

En un entorno económico y fiscal complejo y en constante evolución, la capacitación profesional se erige como un pilar fundamental para la operación y permanencia de las empresas. Así lo destacó la doctora Sandra Luz Carbajal Magaña, directora general de la firma Kreston BSG Tuxtla Gutiérrez, en el marco del evento “Expectativas Empresariales 2026”, que se llevó a cabo en la capital chiapaneca.

En entrevista, explicó que este evento representa la sexta edición de una iniciativa diseñada para que el sector empresarial conozca y se prepare ante los cambios del siguiente año fiscal. “Somos de la gente que nos gusta que se prevengan”, afirmó.

“Ahorita hay términos que muy nerviosos por todos los cambios fiscales que hay”, comentó la directiva, refiriéndose a modificaciones en la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y otras normativas.

El evento busca ser un antídoto contra la incertidumbre, ofreciendo información de alta calidad a través de expositores confiables y experimentados, para que los empresarios tengan “mayores armas, mayores elementos y que puedan proteger, sobre todo hacer crecer su negocio”.

Temas cruciales

Expectativas Empresariales 2026 se distingue por abordar un panorama amplio de temas cruciales que van más allá de lo estrictamente contable. Entre ellos destacan ciberseguridad y sistemas digitales, aplicación de la Ley de Amparo en materia fiscal, reformas y requisitos fiscales para garantizar la deducibilidad de gastos, valuación de empresas, tema que fue impartido por el ingeniero José Domingo, expresidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF).

Al ser cuestionada sobre el interés real del empresariado local en capacitarse, la directora de Kreston BSG fue realista. Reconoció que, a nivel nacional, el 95 % de las empresas son micro, pequeñas y medianas, y que “definitivamente es poco el interés del empresariado de capacitarse”.

Sin embargo, enfatizó el papel crucial de los profesionales y las firmas como la suya para fomentar esta cultura.

“Nosotros somos convencidos de que tienen que aprender y aunque la mayoría de ellos no les guste, poco a poquito yo creo que es irnos acercando a esa importancia”, señaló.