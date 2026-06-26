Sector lechero fomenta prácticas sustentables

El sector pecuario bovino lechero de Chiapas ocupa el octavo lugar en producción nacional. Ante los retos actuales como la deforestación, la degradación del suelo y el cambio de uso de suelo forestal por el agropecuario, resulta indispensable formar a las nuevas generaciones con una visión sistémica.

Jóvenes profesionistas del sector pecuario participaron en un taller de fortalecimiento de capacidades, enfocado en el manejo sustentable del sistema pecuario, la mejora en la calidad productiva y la restauración ambiental.

Walter López Báez, director de Coordinación y Vinculación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México (Inifap) en Chiapas, comentó que el propósito central fue transferir conocimiento científico y tecnológico a los jóvenes.

Se presentó un modelo ganadero que sustituye los insumos químicos por procesos naturales de producción mediante la incorporación de árboles forrajeros y multifuncionales.

Beneficios

Este sistema ha demostrado aumentar la cantidad y calidad de la leche, prevenir parásitos internos en el ganado y mejorar las características generales del entorno ganadero.

La sede de esta actividad fue el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en Ocozocoautla; se impartieron diversas conferencias por parte de especialistas, con temas como la cuenca como sistema integral para la conservación, bienestar animal en vacas lecheras y evaluación de estrés, beneficios del manejo agroforestal en el sistema bovino leche, indicadores de calidad de la leche cruda en centros de acopio.

Los ponentes enfatizaron que asegurar las cinco libertades del bienestar animal reduce enfermedades, eleva la calidad de la leche cruda e incrementa los ingresos, sobre todo si se mantiene adecuadamente la cadena de frío tras la ordeña.