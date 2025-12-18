Sector Salud reporta avances significativos

Durante la glosa del Primer Informe de Gobierno en el Congreso del Estado, el secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz presentó un balance positivo del primer año de la administración estatal, destacando logros en materia de salud pública que, priorizando una medicina social y humanista.

Ante la Comisión de Salud de la LXIX Legislatura, el funcionario detalló que muchos de estos avances partieron del rescate de programas que se encontraban en el abandono, siguiendo la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Vacunas para todos

Uno de los puntos más destacados fue la recuperación del Programa de Vacunación Universal. Gómez Cruz reveló que las coberturas en la niñez menor de seis años estaban por debajo del 40 %. En contraste, durante este año se aplicaron 1 millón 482 mil 717 dosis a menores de cinco años, lo que representa un incremento del 146 % en comparación con el año anterior.

En el control de enfermedades transmitidas por vector, el secretario reportó una reducción superior al 80 % en casos de hospitalización y defunciones por dengue, en comparación al 2024. Asimismo, se registró una disminución del 21 % en casos autóctonos y del 89 % en casos importados de paludismo. Estos resultados, explicó, se lograron con la participación comunitaria, el apoyo de ayuntamientos y la labor del personal de salud.

Logros

El sector salud registró un crecimiento notable en la donación y procuración de órganos y tejidos, con aumentos del 133 % y 136 % respectivamente. En materia de salud reproductiva, se alcanzó un número histórico de 915 vasectomías realizadas y se redujo el indicador de mortalidad materna en un 29.73 %.

Dentro de las estrategias emblemáticas puestas en marcha, Gómez Cruz mencionó: “Chiapas se Mueve”: Para la detección de enfermedades crónicas, movilizando a más de 1.02 millones de personas en 106 municipios en su fase inicial.

Unidades Médicas de Atención Comunitaria para Cáncer de Mama: Destinadas a la detección y diagnóstico, han realizado 23 mil 516 mastografías a mujeres de 40 a 69 años.

Otros logros operativos

El titular de Salud también resaltó la reactivación de operativos de vigilancia sanitaria en establecimientos de bebidas alcohólicas en 65 municipios, una acción que no se realizaba desde 2006.

Un abasto de medicamentos y material de curación del 87 %, priorizando las unidades médicas más alejadas y de difícil acceso. “En la presente administración en salud, la simulación no tiene cabida”, afirmó el secretario Gómez Cruz.

“La Secretaría a mi cargo ejerce la rectoría del sector con políticas, programas y acciones que ponen en el centro a las personas, familias y comunidades. Los resultados obtenidos en este primer año de ejercicio son una realidad gracias al trabajo en unidad y al liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez”, concluyó.