Sectores productivos incluidos en foros del T-MEC

Los diversos sectores productivos de Chiapas fueron incluidos y escuchados, por lo que sus inquietudes podrían integrarse previo a la discusión que vendrá en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, destacó el secretario de Economía en la entidad, Luis Pedrero.

Desde el gobierno federal y estatal se ha puesto en marcha un ejercicio de retroalimentación, a fin de conocer lo que piensan los actores económicos sobre el impacto del Tratado.

Con estas actividades los diversos gremios aportarán sus inquietudes para fortalecer la revisión de una manera más equitativa, con la intención de insertar a Chiapas dentro de la parte competitiva.

Mensaje nacional

Andrea Genoveva Solano Rendón, jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Economía Federal, informó que se busca que este proceso sea incluyente y de participación para el país.

Destacó que Chiapas es importante debido a que tiene una visión de futuro en la parte sur-sureste del país, y el sector empresarial ha realizado un gran trabajo; “ahora fue importante escuchar las sugerencias para una nueva oportunidad económica real”.

Foros de consulta

Los foros de consulta se estarán realizando en las 32 entidades federativas, para que las propuestas permitan construir una posición nacional de manera sólida para presentarse en el Tratado.

Solano Rendón recordó que el Plan México es un eje rector en la economía de la nación, y es ahí donde Chiapas es un “motor regional que aporta con fuerza y desarrollo de este país”.

Se necesita identificar las mejores prácticas que se pueden replicar y, en ese contexto, la jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Economía Federal destacó que por quinto mes consecutivo la entidad se mantuvo en primer lugar en la reducción de delitos de alto impacto.

Remarcó que esto influye de forma directa en el crecimiento y para atraer inversiones. Desde la parte de Economía, resaltó, se ha buscado que también los foros se lleven a cabo a través de sectores, eso incluye la parte automotriz, industrial y hasta de denominación de origen.