Sectur abre diálogo con patrón de los Parachicos

Respecto al uso de la imagen del Parachico y el reciente posicionamiento del patrón, Segundo Guillén Gordillo, coordinador General Ejecutivo de la Secretaría de Turismo (Sectur), enfatizó el respeto de la dependencia hacia la festividad y su intención de colaborar de cerca con los portadores de la cultura.

Como Secretaría, dijo que hacen todo lo posible por llevar elementos de la cultura de Chiapas a otros lugares como parte de la socialización cultural, algo que no solo ocurre a nivel local sino internacional para mostrar parte de la identidad de cada lugar.

El coordinador confirmó que ya se ha tenido acercamientos con el patrón, “Tengo entendido que la secretaria Maru tiene buena comunicación con él. Será una buena oportunidad buscarlo, platicar y escuchar sus inquietudes también”, explicó.

Difusión

Aseguró que la Sectur no interviene en la Fiesta Grande de Chiapas y que su postura ha sido de absoluto respeto al tema tradicional, el cual es coordinado por el municipio sin interferir en la costumbre del pueblo.

“Queremos seguirlo siendo”, afirmó Guillén, añadió que están dispuestos a involucrarse en la medida que los habitantes y responsables de esta fiesta lo permitan: “si en algo creen que nosotros podamos involucrarnos para llevar esta fiesta grande a otro nivel, lo haremos con mucho gusto”.

La finalidad, explicó, es presentar la tradición de formas que enganchen al espectador para que se adentre en la cultura originaria, una práctica común a nivel mundial.