Secuestro virtual es un engaño; cuelga y denuncia: SSP

El secuestro virtual no retiene a nadie, pero sí la tranquilidad de sus víctimas; ante esta nueva modalidad de extorsión, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Guardia Estatal Cibernética, exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y evitar poner en riesgo su integridad y proteger su patrimonio.

Personal especializado de la SSP informó que el modo de operar de los delincuentes es mediante una llamada desde un número desconocido, asegurando que vigilan en tiempo real a la víctima y fingen tener secuestrado a un familiar, amenazando con hacerle daño si no sigue las instrucciones.

Modus operandi

Asimismo, buscan aislar a la víctima para que no verifique la información y exigen dinero a los familiares para la supuesta liberación, a través de depósitos y transferencias de manera inmediata.

En ese sentido, la Guardia Estatal Cibernética emite las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de un secuestro virtual: mantener la calma y no ceder a la presión de los ciberdelincuentes; colgar y verificar la información contactando a la persona supuestamente secuestrada; no proporcionar información personal; y en caso de una situación de riesgo, llamar al número de emergencias 9-1-1 o al 0-89 de Denuncia Anónima, así como efectuar un reporte en la aplicación móvil C5 Escudo Pakal.