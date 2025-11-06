Secundaria del Estado, orgullo de Chiapas

La Escuela Secundaria del Estado (ESE) en Tuxtla Gutiérrez continúa su legado como uno de los espacios formativos insignia en Chiapas, muestra de ello son sus recientes logros académicos y deportivos, en el que resalta una alumna nombrada Premio Estatal del Deporte y su reconocida Marimba Estudiantil.

Así lo explicó el director de la escuela, Jorge López Becerra, quien narró el logro del centro educativo es encontrar un punto de equilibro entre la demanda académica y el respeto a las necesidades de los adolescentes, en un contexto de mejora a la plantilla laboral del histórico espacio, que es un orgullo de Chiapas, dijo.

Icach

Explicó que en sus inicios fue el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas (Icach) quien se alojó en el edificio, pero en la actualidad se encuentra la escuela, que está en periodo de evaluaciones, pero eso no le impide mantener su vocación participativa.

Es el caso de la realización de mosaicos en que participarán unos 650 alumnos de la comunidad estudiantil en el parque Central de la capital del estado, en el marco del desfile conmemorativo por la Revolución Mexicana junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, un aliado de la ESE.

El director recordó que por los pasillos de la Secundaria han desfilado escolares como Rosario Castellanos, Enoch Cancino Casahonda y el ministro Sergio Valls, entre otros grandes personajes que hoy dan identidad a este instituto educativo.

Expresó que actualmente cuenta con más de 900 alumnos, de ellos destacan la alumna reconocida como Premio Estatal del Deporte en el estado, Renata Hernández Estrada, los miembros de la Marimba Estudiantil, entre otros jóvenes deportistas y miembros de comités de ciencias diversas.

De esta manera, la Escuela Secundaria del Estado está más vigente que nunca con brios renovados, resolviendo carencias administrativas y de recursos, pero con la firme intención de continuar siendo la escuela insignia de la zona metropolitana de Chiapas, finalizó.