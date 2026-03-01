Secundaria, el boom del bullying

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) sobre violencia escolar en México (2010-2024), 28 % de niños y adolescentes de 12 a 17 años que asistían a la escuela en el país dijeron haber sido víctimas de acoso escolar.

De acuerdo con los Registros de lesiones 2010-2024 de la Secretaría de Salud, en 2024, mil 58 personas de entre uno y 17 años fueron atendidas en hospitales del país por violencia física en escuelas. De esos, 36.5 % de las víctimas eran mujeres y 63.4 % hombres.

Porcentajes

Por otro lado, dos de cada tres víctimas eran adolescentes de entre 12 y 17 años (66.2 %), mientras una de cada cuatro tenía entre seis y 11 años (28.8 %) y una de cada 20 eran niñas y niños de uno a cinco años (cinco por ciento).

Armando Rojas Hernández, coordinador estatal de Programas Especialistas y Compensatorios de la Secretaría de Educación (SE) del estado, comentó que en secundaria es el nivel educativo donde se presentan más casos de bullying, un problema para el cual acaba de aprobarse un protocolo de seguimiento.

Destacó que se cuenta con protocolos para el actuar de docentes, directivos y demás autoridades educativas.

En el actual gobierno, en el último año se trabajó el protocolo para erradicar la violencia sexual en las infancias desde el contexto escolar básico; hace poco tiempo se concluyó y aprobó el tercero en contra de la violencia verbal o física (bullying) en las escuelas.

Los protocolos marcan el actuar que deben seguir cada uno de los involucrados en la estructura educativa, desde el docente hasta el supervisor, involucrando a los padres y madres de familia. Establecen cómo se debe canalizar los casos de acoso y violencia.

Cuando se trata de bullying el protocolo depende del tipo de agresión, dimensión y la forma, tiene que canalizarse a la instancia inmediata superior, darle seguimiento, incluso cuando sea un rumor o sospecha. Ya no se trata solo de suspender o expulsar sin investigar a fondo.

Ivonne Acosta, licenciada en psicología con maestría en psicopedagogía y un doctorado en alta dirección y negocios, con 14 años de experiencia, manifestó que, el bullying tiene varias características que los desencadenan como aspectos psicológicos, sociales y escolares.

Factores individuales

En el caso de factores individuales tiene que ver con la falta de habilidades socioemocionales en el adolescente y en el niño. “No tienen facilidad de gestionar sus emociones, de poner límites, de comunicarse”, dijo.

“Otro factor es la necesidad de ser visto y de tener el control, en el caso de la persona que ejerce el bullying, careciendo de empatía sin dimensionar las consecuencias. En la víctima por lo general hay baja autoestima.

“Actualmente los papás, en el día a día y en los compromisos que tienen que cumplir, no le dedican tanto tiempo a enseñar a gestionar las emociones, prácticamente le dejan todo a la escuela”, concluyó.