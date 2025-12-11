Secundaria festeja 50 años de fundación

Con eventos deportivos y culturales la escuela secundaria Belisario Domínguez festejó sus primeros cincuenta años de haber sido fundada, por tal motivo se recordó esta fecha importante ante la presencia de maestros y estudiantes, informó Francisco Ruiz Solis, representante de las autoridades.

La escuela secundaria fue fundada el 10 de Diciembre de 1975 por un grupo de maestros y padres de familias del poblado de Tres Picos, quienes interesados porque sus hijos realizarán sus estudios secundarios en la misma comunidad y no se quedaran sin estudiar fundaron la institución.

Inicios

La escuela inicio sus primeros años de clases ocupando las instalaciones de la escuela primaria Lisandro Calderón; a partir de 1982 con la ayuda de las autoridades estatales y federales se logró construir lo que serían sus propias instalaciones, desde entonces la escuela ha estado funcionando de la mejor manera.

Durante sus primeros cincuenta años la escuela ha visto salir a miles de estudiantes, muchos de los cuales ya son profesionistas en diversas especialidades, también han desfilado un gran numero de directores, entre ellos Oliverio Pareyra, Jorge Martínez Orozco, Alejandro Guzmán, entre otros más que han dejado huella a su paso por esta secundaria.