Secundaria Soconusco sin director y subdirector

El personal de la escuela secundaria Soconusco, del turno vespertino, viene trabajando bajo protesta debido a la falta de un director y subdirector, lo que genera desorganización, tanto en las labores administrativas como académicas.

Los padres de familia y docentes instalaron grandes mantas en la entrada principal del plantel educativo en donde piden incluso la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de la Secretaría de Educación, para que se le dé una solución a la problemática.

Sin un líder

Desde hace varios meses no tienen ni director ni subdirector, por lo que estaba como encargado provisional el profesor Eduardo Cruz López, sin embargo este carece de nombramiento y comisión, por lo que no puede ejercer esas funciones.

El Comité de Padres de Familia, estableció que si no se atiende la problemática tomarán medidas más enérgicas, ya que se está afectando la educación de sus hijos.

“La escuela secundaria ‘Soconusco turno vespertino’ se encuentra en clases bajo protesta, ya que la escuela no cuenta con director ni subdirector. Exigimos solución al problema”, señalan las mantas.

Piden plazas laborales

Exigieron regularizar la situación administrativa y académica del plantel, garantizar la seguridad en las instalaciones y que se otorguen plazas laborales al personal de intendencia, que vienen desempeñando esas funciones desde hace meses pero sin reconocimiento formal.