Sede de la cuarta Sesión Ordinaria Intermunicipal

Villaflores fue sede de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región IV Istmo-Costa-Frailesca, la cual estuvo encabezada por la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, en su calidad de presidenta del Consejo, y contó con la presencia del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Domingo Bezares Vázquez.

Durante la sesión, las autoridades reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la paz y la seguridad en la región, y se abordaron las acciones realizadas en el ámbito de incendios y los operativos en marcha para prevenir delitos, siguiendo las directrices del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En este encuentro participaron alcaldesas y alcaldes de la región Frailesca, la Fiscalía Regional, Defensa, la Guardia Nacional (GN), la Guardia Estatal, Guardia Estatal Vial, Protección Civil (PC), C5, Delegación de Gobierno y Delegación de Transporte, quienes coincidieron en la importancia de mantener estrategias conjuntas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.