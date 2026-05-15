Sede del encuentro estatal del Cobach

Tapachula será sede del Encuentro Estatal Académico, Cultural y Deportivo del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) 2026, anunció la directora general de la institución, Viridiana Figueroa García, informando que el próximo 8, 9 y 10 de junio en esta ciudad en distintas sedes educativas, tendrá lugar el evento integral que reúne a estudiantes de las nueve regiones de Chiapas.

Entre padres de familia, docentes y alumnos serán aproximadamente dos mil personas y los estudiantes ganadores representarán a la institución a nivel nacional.

Expuso que el compromiso de la institución es dar realce a los encuentros académicos, deportivos y culturales, señaló que esta actividad es importante porque Tapachula cuenta con infraestructura para atender la demanda de espacios de los participantes.

Competencias

En Tapachula, Figueroa García dijo que habrá distintas sedes donde se realicen las competencias: el Instituto Tecnológico de Tapachula (ITT), la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física (Enlef), Los Cerritos, entre otros más en donde se disputarán los primeros lugares en disciplinas como: Futbol, Basquetbol (femenil/varonil), Atletismo, Ajedrez, Jabalina y Voleibol y disciplinas culturales como danza, pintura, fotografía y jóvenes escritores.

Los objetivos principales son el fomento deportivo y cultural y el reconocimiento a los alumnos destacados en las distintas disciplinas, además del esfuerzo no solo de los participantes, sino de sus docentes, padres y el respaldo de la institución.