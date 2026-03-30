Del 26 al 29 de marzo, la ciudad de San Cristóbal de Las Casas es sede del Primer Congreso Nacional de Tanatología “Transformando la pérdida en oportunidad”.

Entre las actividades que se realizan en el centro de convenciones El Carmen, destacan la participación de conferencistas de talla nacional e internacional que abordan aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la muerte y el duelo.

Karen Salgado informó en entrevista que en este congreso participan unos 500 profesionales de la salud, psicólogos y público en general interesados en el bienestar emocional y la resiliencia.

Entre los temas que se están abordando están: Crisis, Duelo y Trauma, a cargo de la doctora Amalia Osorio; la conferencia: “Perderte durante el proceso, el duelo del terapeuta”, a cargo de la doctora Abril Dorantes; conferencia: “Acompañar desde el alma: técnicas humanistas en Tanatología”.

Especialistas

Los especialistas analizan diversos temas relacionados con una pérdida, como la de un ser querido, la pérdida de la salud, de una mascota, de una pareja, etc.

Se informó que la Tanatología es una disciplina fundamental en la actualidad, ya que aborda los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la muerte y el duelo, y busca mejorar la atención al final de la vida, reducir el sufrimiento y promover la conciencia y la educación.