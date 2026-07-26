Sedentarismo oculto: cuidado con la rutina

El sedentarismo oculto es un término que ha comenzado a sonar para referirse a personas que pasan gran parte del día sentados por el tipo de actividad laboral que realizan, que aunque hagan ejercicio una hora al día en promedio, a mediano y largo plazo esa rutina tiene consecuencias físicas.
Gerardo Velázquez Hernández, médico cirujano con doctorado en entrenamiento físico deportivo con terminal en biomecánica aplicada, comentó que dependerá de los hábitos que tenga cada persona, el peso corporal, la postura y el movimiento.
Evidencia científica
El especialista, que también cuenta con certificaciones en biomecánica deportiva y otro doctorado en medicina osteopática, dijo que existe una basta evidencia científica sobre los efectos negativos del sedentarismo oculto.
Los más conocidos o evidentes son a nivel osteo-muscular, las articulaciones se hidratan menos, se desgastan más, los músculos se deterioran, hay pérdida de fuerza, factores que pudieran retrasarse si hay una actividad o ejercicio físico diario como mínimo una hora.
En el sistema cardiovascular y a nivel metabólico también hay repercusiones. “Un sedentarismo mal manejado tiene efectos negativos que si no se atienden de forma oportuna, tiene consecuencias graves en determinado momento”.
El cuerpo humano está diseñado para estar en movimiento, es una de las funciones vitales y esenciales como organismo, una persona que no se mueve envejece más rápido.
Entrenamiento correcto
Sobre las personas que realizan hasta una hora de ejercicio al día, pero el resto se la pasan en muy bajo movimiento, indicó que este debe consistir en una combinación de entrenamiento de tipo aeróbico, de resistencia y fuerza.
Un ejercicio aeróbico es cuando el sistema osteo-muscular se somete a una actividad de forma continua, como caminar, correr, andar en bicicleta, ejercicio funcional, bailar, por al menos 20 minutos; esto a su vez tiene un efecto en el estado de ánimo.
Posterior a eso, lo correcto o recomendado es hacer ejercicios de resistencia o de fuerza según las condiciones de cada persona, ya sea con pesas, mancuernas y otros aparatos o con repeticiones.
Recomendación
“La recomendación es hacer al menos 20 minutos al día, o bien, que 30 minutos tres o cuatro veces a la semana”, además, es importante moverse (ponerse pie y hacer estiramientos) por lo menos tres a cinco minutos cada hora, es lo que se conoce como pausa activa, debe ser una regla básica que se puede hacer, porque el trabajo nunca va terminar”.
El especialista indicó que si hay molestias musculares es ahí cuando se debe procurar más el ejercicio, es mejor a automedicarse o tomar un medicamento prescrito cada ocho horas, porque en cierto momento los dolores regresarán.