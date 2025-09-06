Seguimos conectando a Chiapas: Paco Chacón

Desde la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), campus San Cristóbal de Las Casas, el secretario del Humanismo, Francisco Chacón, acompañó al gobernador Eduardo Ramírez en la entrega de chips del programa Conecta Chiapas y de equipos de telefonía Alfacel, en beneficio de la comunidad universitaria.

Durante su intervención, Francisco Chacón recordó que en marzo estuvo presente en esta casa de estudios acompañando al gobernador, y hoy regresan para continuar impulsando el acceso a la conectividad y las herramientas tecnológicas que permiten a las y los jóvenes aprender y crecer.

“Ya son más de 36 mil jóvenes de 80 municipios los que están conectados, y más de dos mil cuentan con su equipo Alfacel. Nuestros jóvenes son el presente de Chiapas, y estas acciones están diseñadas para que sigan aprendiendo, creciendo y construyendo el Chiapas de la Nueva ERA”, señaló el secretario.

El programa Conecta Chiapas proporciona chips con tecnología 5G que incluyen internet gratuito, llamadas, mensajes y redes sociales. Además, los estudiantes que realicen la portabilidad de su número podrán recibir un paquete adicional de 13 GB para aprovechar al máximo su conectividad.

Por su parte, Alfacel busca que las y los jóvenes de nivel medio superior y superior fortalezcan el proceso de alfabetización de los educandos con el uso de las tecnologías digitales aplicadas a la educación.

“La juventud es la fuerza de una nueva generación que desea aprender, trabajar y construir un Chiapas más fuerte. Aprovechen este apoyo al máximo y prepárense cada día para ser mejores, porque en ustedes está la capacidad de transformar a Chiapas”, concluyó Francisco Chacón.