Seguimos trabajando para mantener la paz: SSP

Con el objetivo de trabajar en conjunto por la seguridad y el bienestar del sector empresarial, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera Óscar Alberto Aparicio Avendaño, llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores y Tapachula en beneficio del pueblo.

Este acuerdo tiene como finalidad establecer mecanismos de coordinación y cooperación para implementar acciones conjuntas en materia de prevención del delito, promoción de la cultura de la denuncia y fortalecimiento de la seguridad en zonas comerciales. “Si no hay seguridad, no hay nada; no hay inversión, no hay economía, no hay turismo”, afirmó el secretario de Seguridad.

Aparicio Avendaño subrayó el compromiso de la SSP para colaborar estrechamente, reforzando el acercamiento con la ciudadanía y de los sectores productivos, buscando generar una cultura de denuncia, en donde el pueblo se sienta seguro con el respaldo de las autoridades. “El éxito de cualquier estrategia de seguridad pública es la coordinación plena y de estar en contacto con todos los sectores productivos y de los sectores poblacionales”, aseguró.

Exhorto

El secretario exhortó a que confíen en las autoridades de la SSP. Que cuenta con personal capacitado para brindar apoyo a la población, además, de tener a los elementos policiales en constante capacitación y con un enfoque humanista. “No les vamos a fallar, seguimos trabajando de manera directa para seguir manteniendo la paz”, aseguró.

Durante su participación, el presidente de la Canaco-Servytur de Tuxtla Gutiérrez, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, destacó la importancia de unir esfuerzos con las autoridades para brindar un entorno más seguro para comerciantes, prestadores de servicios y consumidores. El contar también con la asistencia de los presidentes de las Cámaras de Comercio de San Cristóbal de Las Casas, Villaflores y Tapachula, busca que este tipo de convenios sean a nivel estatal, contando con la participación de todas las regiones, manteniendo una avance coordinado.

Los presidentes y representantes de la Canaco-Servytur agradecieron por las estrategias que han sido implementadas en estos primeros seis meses de la Nueva ERA de seguridad. Afirmando que se ha visto el cambio, pacificando el estado y manteniendo las carreteras seguras, mejorando la economía y el turismo.

Reconocimiento

Los empresarios reconocieron el compromiso y respaldo de la SSP, agradeciendo por la apertura, disposición y cercanía del secretario. Siendo reconocido también a nivel nacional por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco), por el cambio favorable de las condiciones de seguridad en la entidad.

“Le han regresado la tranquilidad, la paz que necesitábamos en Chiapas, y esto a nosotros, como sector empresarial, nos da mucha tranquilidad, confianza, sobre todo para seguir trabajando, para seguir atrayendo inversión”, aseguró Blas Gutiérrez.