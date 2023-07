"Carlos Burguete * CP. Tras el conflicto que protagonizaron diputados locales del PRI en el Congreso del Estado derivado de las diferencias que existían para designar a su líder de bancada, la legisladora local Marlene Catalina Herrera Díaz, dio a conocer que ante la falta de acuerdos, Arely Madrid Tovilla continuará ocupando dicho cargo.



La Diputada priísta consideró como un error el que se ventilara en tribuna las diferencias que se tenían al interior de la fracción del grupo parlamentario del PRI y que originó la salida de Madrid Tovilla como coordinadora.



""La diputada Arely está fungiendo como coordinadora, me parece que las cosas se debieron ventilar y resolver al interior de la bancada del PRI, siempre privilegiando la unidad del partido"", indicó.



De acuerdo con la Presidencia de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, el único oficio que se tiene respecto a la persona que está al frente de la Coordinación de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso, es la diputada Arely Madrid Tovilla, donde nunca se recibió ningún documento en donde los diputados del tricolor propusieran a un priísta para sustituir a la ex dirigente.



Herrera Díaz dijo que no hay ninguna intención de parte de algún diputado del PRI para solicitar la remoción de la diputada Arely Madrid Tovilla de la Coordinación en el Congreso del Estado.



