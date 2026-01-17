Seguirá certificación de escuelas promotoras de salud

Armando Rojas Hernández, coordinador estatal de Programas y Compensatorios de la Secretaría de Educación (SE), comentó que continúan trabajando en la certificación de escuelas promotoras de salud. A nivel nacional, Chiapas es el segundo estado con el mayor número de planteles a certificar como meta.

Indicó que en octubre pasado les llegó el último manual para operar toda la estrategia, por lo que durante los últimos tres meses de 2025 comenzaron a trabajar de manera intensa, logrando que varias escuelas entrarán en el proceso de certificación.

Meta

“La meta es certificar a tres mil 826 escuelas, el trabajo es bastante intenso y seguramente este 2026 tendremos muy buenos resultados”. Algunos de los criterios que tienen que cumplir las escuelas es que tienen que trabajar proyectos comunitarios, por ejemplo, en la salud, para prevenir la diabetes.

Son proyectos de aula, escolares y comunitarios, incluyendo alumnos, administrativos, docentes, padres y madres de familias. Otro criterio es que deben impartir pláticas a los papás y presentar las evidencias de esas reuniones; esto va de la mano con el sector salud.

Personal capacitado

Dijo que las Jurisdicciones Sanitarias de todo el estado están alineadas para cuando las escuelas soliciten acompañamiento para pláticas del cuidado de la salud con personal capacitado y certificado.

Otro de los lineamientos que deben implementar, con evidencias, es que por cada hora los maestros deben hacer una rutina leve de estiramiento con sus estudiantes durante por lo menos tres minutos.

También se plantea los recreos activos, que se trata de que en estos periodos de descanso se formen diferentes grupos coordinados por los maestros, para hacer diversas actividades, dando el tiempo también para que desayunen.