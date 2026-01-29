Seguirá el ambiente gélido en Chiapas

Mínimas de hasta 5 grados podrían registrar el termómetro en algunas regiones de Chiapas durante los días jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de enero, principalmente en zonas serranas y región Altos, ante esto autoridades de salud han pedido a la ciudadanía no bajar la guardia y seguirse abrigando.

La persistencia del ambiente frío está asociada a la masa de aire ártico que acompaña al frente frío número 30. Para las regiones mencionadas podría favorecer la presencia de heladas matutinas que podrían prolongarse hasta los primeros días de febrero.

Para la región central se espera que el termómetro alcance mínimas de hasta 14 grados y máximas de 21 grados centígrados.

Lluvias

Respecto a las precipitaciones, para el día jueves se esperan intervalos de chubascos que alcanzarían los 25 milímetros, principalmente en las regiones del norte y centro del territorio chiapaneco.

Para el día viernes se prevén lluvias fuertes con acumulados que irían desde los 25 a 50 milímetros, sin embargo, se espera que durante el sábado las precipitaciones se intensifiquen y vayan de muy fuertes con puntuales intensas de hasta 150 milímetros.

Las lluvias fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Evento de norte

La masa de aire polar asociada al frente generará evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el istmo y golfo de Tehuantepec, se esperan de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h, lo que propiciaría a que las costas chiapanecas registren un oleaje que irían desde los 4 a 6 metros de altura. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.