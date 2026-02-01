Seguirá frío azotando a todo el estado

Hasta cero grados podría registrar el termómetro en las zonas serranas de Chiapas durante los próximos días, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta situación causada por el frente frío número 32 podría extenderse hasta el martes 3 de febrero.

La masa de aire ártico que se desplazó sobre el sureste mexicano propiciará que en la mayor parte del territorio continúe la presencia del ambiente frío. En la región central se esperan mínimas que oscilen hasta los 10 grados centígrados, tendencia que podría mantenerse por las próximas 72 horas.

Ante esto, autoridades de Salud han exhortado a la población a mantener los cuidados y evitar exponerse a las bajas temperaturas, abrigar principalmente a niñas y niños, adultos mayores, personas vulnerables y mascotas.

Lluvia

Respecto a las precipitaciones y de acuerdo a los pronósticos del SMN, el estado espera para el domingo 1º de febrero lluvias puntuales a fuertes con acumulados de hasta 50 milímetros en las regiones del norte, centro y noreste.

Para el lunes 2 y martes 3 de febrero se pronostican chubascos que alcanzarían los 25 milímetros. Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Evento de “Norte”

Al mismo tiempo se esperan durante los próximos días rachas de viento de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Esta situación propiciaría en las costas chiapanecas oleajes que irían desde los dos a cinco metros de altura, por lo que autoridades de Protección Civil (PC) han alertado a la población evitar introducirse al mar, a fin de evitar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de la ciudadanía.