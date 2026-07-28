Segunda edición de Raíces para el Sabinal

Con el objetivo de continuar con los trabajos de recuperación de uno de los pulmones naturales más emblemáticos de la capital, se presentó de manera oficial en el Congreso del Estado la segunda edición del Festival Raíces para el Sabinal, un proyecto ciudadano que busca la revitalización del río Sabinal y que ha logrado la participación de 45 instituciones y organizaciones.

La conferencia de prensa fue encabezada por la diputada Ericka Paola Mendoza Saldaña, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, quien estuvo acompañada por representantes de los tres niveles de gobierno, asociaciones civiles y la sociedad en general, todos unidos por un mismo fin: devolverle la vida al río.

“Es un honor y me da mucho gusto ser parte de este proyecto. Hemos hecho varios compromisos y, pues, ahí vamos poco a poco cumpliendo los objetivos”, expresó Mendoza Saldaña, quien destacó la importancia de involucrar directamente a la ciudadanía en estas acciones.

Otros proyectos

“Así como se está llevando a cabo la revitalización del río Sabinal, hay muchos otros proyectos que podemos arropar y que podemos impulsar siempre de la mano de la ciudadanía”, añadió.

El festival se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio, en un horario de 8 de la mañana a 12 del día, en el Paseo Sabinal Vialidad Pacificada, a la altura de la 19 Poniente. Durante la jornada, las y los asistentes podrán disfrutar de una serie de actividades diseñadas para todas las edades, entre las que destacan: música en vivo, gastronomía tradicional, stands informativos y talleres, siembra colectiva de microsantuarios de sabino.

También intervención de urbanismo táctico y campaña de seguridad vial, mapeo interactivo de usos y actividades del andador.

En su intervención, la diputada agradeció al presidente de Fomento Económico por su constante impulso a los proyectos ciudadanos que benefician al estado, en especial aquellos relacionados con la protección del medio ambiente. Asimismo, extendió su reconocimiento al diputado federal Joaquín Zebadúa, al Ayuntamiento de Tuxtla, a los representantes ciudadanos, Carmen Villa de Ligalab y a todos los que han sido parte de este proyecto.