Segunda etapa de registro de viviendas

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió en Tapachula la segunda etapa del registro de Viviendas para el Bienestar, luego de que el año pasado se realizara la primera.

Es la oportunidad para que ciudadanos mexicanos que no cuentan con un hogar propio puedan acudir a solicitarlo, los requisitos son: ser mayor de 18 años, contar con ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos.

No ser propietario de vivienda ni ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste o Pemex. No haber recibido apoyo de vivienda federal con anterioridad.

Pertenecer a un grupo prioritario (mujeres jefas de familia, adultos mayores, población indígena, personas con discapacidad).

El módulo de atención fue instalado en el parque de Los Cerritos al sur de la ciudad y tendrá vigencia del 20 al 26 de julio. Las viviendas cuentan con todos los servicios necesarios como agua, luz, drenaje y se localizan dentro de la zona urbana.

Documentos

Para la inscripción, los solicitantes tienen que presentar identificación oficial vigente con fotografía, CURP actualizada, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y comprobante o declaración de ingresos, que les dará acceso al programa para ser parte del proceso de revisión e investigación.