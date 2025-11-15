Segundo día de bloqueo en la carretera de cuota

Maestros del Nivel de Educación Indígena, pertenecientes a la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas (NEI-CRACH-CNTE), bloquearon por segundo día consecutivo la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 46, como parte de las acciones del paro nacional de 48 horas.

El bloqueo inició a las 10:00 horas y concluyó a las 14 horas de este viernes, manifestación que obligó a decenas de automovilistas a buscar rutas alternas para llegar a ambas ciudades.

Los manifestantes informaron que la manifestación se realizó en diferentes puntos del estado de Chiapas, así como en otros estados de la república para seguir exigiendo al Gobierno Federal el cumplimiento a las diversas demandas a favor de la educación.

Ultimátum

Precisaron que en esta ocasión fueron 48 horas de bloqueo, en diciembre serán 72:00 y de no haber una respuesta positiva a sus demandas se irán a un paro nacional.

Los maestros exigen la reinstalación de la mesa de diálogo con el Gobierno Federal, así como el rechazo a la Ley del Issste 2007 y a la denominada “reforma Peña-AMLO”, además, invitaron a todo el magisterio indígena de la región a unirse a esta lucha magisterial.