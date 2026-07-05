Segundo lugar de menor incidencia en jóvenes

El estado se colocó entre las entidades con menor incidencia de adolescentes en conflicto con la ley al registrar una de las tasas más bajas del país tanto en personas imputadas por delitos como en ingresos a centros especializados de internamiento, de acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (Epacol) 2026, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Panorama

El informe reveló que durante 2024, en México fueron imputados 35 mil 193 adolescentes de entre 14 y 17 años en carpetas de investigación del sistema de justicia penal.

A nivel nacional, la tasa fue de 259 adolescentes imputados por cada 100 mil habitantes de ese rango de edad.

Situación en la entidad

En contraste, Chiapas reportó solo 37 casos por cada 100 mil adolescentes, ubicándose como la segunda entidad con menor incidencia del país, solo por encima de Tlaxcala, que registró una tasa de 11.

El estudio también mostró cambios en el tipo de delitos atribuidos a adolescentes.

Durante 2024 se contabilizaron 36 mil 447 ilícitos en las carpetas de investigación iniciadas, siendo las lesiones el delito más frecuente, con el 23.5 por ciento del total.

Le siguieron el robo, con 12.6 por ciento; las amenazas, con 10.6 por ciento; el abuso sexual, con 8.6 por ciento, y el narcomenudeo, con 8.4 por ciento.

En cuanto a las medidas privativas de la libertad, el Inegi informó que durante 2024 ingresaron mil 802 adolescentes a centros especializados de internamiento en todo el país, cifra superior a los mil 675 registrados un año antes.

De ese total, Chiapas reportó únicamente 42 ingresos, equivalentes al 2.3 por ciento del total nacional, lo que también colocó a la entidad entre las de menor número de adolescentes internados.

El organismo destacó además que el 91.5 por ciento de los adolescentes ingresados a centros de internamiento fueron hombres, mientras que el 8.5 por ciento correspondió a mujeres.

Respecto a las sanciones no privativas de la libertad, al cierre de 2024 se contabilizaron 13 mil 834 adolescentes sujetos a este tipo de medidas judiciales en el país.

De ellos, el 84.6 por ciento eran hombres y el 15.4 por ciento mujeres.