Segundo lugar en disminución de homicidios dolosos

Chiapas se posicionó, entre enero y octubre de este año, como la segunda entidad federativa con el mayor porcentaje de disminución de los homicidios dolosos, al alcanzar un descenso 58.7 % de la incidencia de ese delito en comparación con lo ocurrido en las mismas fechas pero de 2024.

La cifra las ofreció Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la conocida conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”.

Ahí se detalló que fueron un total de 26 entidades federativas las que mostraron un descenso de homicidios dolosos diarios, entre lo ocurrido en enero y octubre de 2024 y la misma fecha de este 2025.

Destacaron por la reducción del delito Zacatecas con -70.5 %, además de Chiapas con -58.7 % y Quintana Roo con -57.3 %. Después de que se dieron a conocer las cifras, Jorge Llaven Abarca, fiscal general del estado, escribió en sus redes sociales que es resultado de la “estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, en estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno y junto al pueblo chiapaneco”.

En el plano nacional, Figueroa comentó que en México hay una disminución del 37 % de los homicidios dolosos diarios en relación a lo que ocurrió en septiembre de 2024.

No obstante, enfatizó que en los últimos 13 meses hay una tendencia sostenida pero a la baja. La administración federal actual comenzó funciones con 86.9 homicidios diarios y para octubre de 2025 cerró con 54.5.

En los datos compartidos, se detalló que en octubre de 2025 ocurrieron 32 homicidios dolosos menos diarios en México, en relación a lo que ocurrió en el mes de septiembre de 2024.

La distribución de los homicidios dolosos, de enero a octubre de 2025, se concentró en más del 50 % en siete entidades federativas; la lista la encabezó Guanajuato, con 11. 1% del total de este delito a nivel nacional.