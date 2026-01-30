Segundo lugar en superficie quemada

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), a través de su reporte semanal, confirmó que Chiapas ha comenzado a registrar incendios forestales y se ubica en el segundo lugar en relación a la cantidad de hectáreas que se han quemado.

La información, actualizada hasta este 22 de enero, relata que se han acumulado 141 siniestros en todo el país, los cuales se han extendido a 22 entidades federativas.

En el inicio del año se han afectado más de tres mil 722 hectáreas, y un 99 % “correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el uno por ciento a arbóreo”.

Estado

Tan solo del 16 al 22 de enero Chiapas registró un incendio forestal; el fuego quemó 2.26 hectáreas de arbustivo. La cifra es más alta al juntar los siniestros locales.

Por ahora la entidad está fuera de la lista de los estados con más siniestros; el primer lugar lo ocupó Morelos con 23 registros. Más abajo aparecieron Jalisco, Oaxaca, Michoacán y Guanajuato, que tuvieron 17, 16, 11 y 9.

Sin embargo, los cuatro incendios que se han registrado en Chiapas a lo largo de este año han quemado más de 740 hectáreas, lo que se traduce en el segundo lugar en más superficie quemada, solo por debajo de Oaxaca que tiene mil 171.16.

En lo que respecta a los tamaños y duración de los incendios, se tienen 78 que dejaron un impacto igual o menor a las cinco hectáreas en el territorio nacional, mientras que nueve siniestros quemaron más de 100 hectáreas de manera separada.

Con un 39.01 %, las razones desconocidas se ubicaron en el primer lugar en relación a las causalidades de los incendios. En la lista se suman otros conceptos como: intencional, actividades agrícolas, pecuarias, fogatas, festividades y rituales, además de quema de basureros, fumadores y cazadores.

En este 2026 en Chiapas las más de 740 hectáreas que se han quemado corresponden a 2.45 hectáreas de arbustivo, 564.86 de herbáceo y 173.51 de hojarasca.

Tan solo del 16 al 22 de enero en el país ocurrieron 27 incendios, y los estados con más zonas afectadas fueron Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Puebla y Tabasco.