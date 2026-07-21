Segundo Parlamento de Pueblos Originarios

Para escuchar diversas voces de los pueblos originarios de Chiapas y reconocer sus necesidades sociales, culturales y lingüísticas, el Congreso del Estado, a través de Wendy Arlet Hernández Ichin, vicepresidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, en coordinación con el Instituto de la Juventud del Estado, presentó oficialmente la convocatoria para el 2.º Parlamento de Pueblos Originarios 2026.

El evento se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre de 2026 en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Chiapas, a partir de las 11 de la mañana, y se perfila como un espacio clave para la incidencia política de las juventudes y comunidades originarias.

La convocatoria fue dada a conocer en conferencia de prensa realizada en la plaza central de Zinacantán, donde la legisladora Hernández Ichin estuvo acompañada del director del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas (Ijech), Edgar Alejandro Abarca Palma.

Durante su intervención, la diputada subrayó que este parlamento, impulsado originalmente como una propuesta de la activista juvenil Yazz Ramírez, busca estrechar la relación entre el Estado y la sociedad, abriendo la participación a todos los integrantes de los pueblos originarios en beneficio del desarrollo social para las y los chiapanecos.

Está dirigida a personas mayores de 18 años que sean miembros de pueblos y comunidades originarias del estado. Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener 18 años cumplidos al momento del registro; ser originario(a) del estado de Chiapas; ser preferentemente hablante de alguna de las lenguas originarias de la entidad.

Presentar una propuesta o posicionamiento inédito (no publicado) relacionado con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, enfocado al desarrollo social, cultural o lingüístico.

Las propuestas podrán presentarse en formato escrito (en PDF, con una extensión máxima de dos cuartillas, tipo Arial, tamaño 12, interlineado de 1.5) o en formato video (en MP4, con una duración máxima de tres minutos). Ambos formatos deberán ser entregados en el idioma o lengua originaria de preferencia de la persona participante.

Los temas deberán orientarse a favor de los pueblos y comunidades originarias en las siguientes áreas: Educación, Sociedad, Economía, Medio ambiente, Justicia, Lengua, Arte y cultura, Derechos humanos, Prevención social de la violencia, Construcción de paz y bienestar social.

El registro de solicitudes y propuestas ya se encuentra abierto y cerrará el 20 de agosto de 2026. Las personas interesadas podrán inscribirse a través del enlace oficial habilitado por el Congreso: https://forms.gle/idFRgcYRScPxWrC29.