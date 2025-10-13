Seguridad acompañada de empleo, la ruta a seguir

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez Ángel Torres Culebro confirmó que se reforzaron los operativos de seguridad en diversos escenarios de la ciudad, aunque dijo para mantener esta percepción en materia de seguridad es necesario mejorar las condiciones de empleo y generación de recursos entre la población.

Por ello explicó, en el contexto de la llamada Verbena Agrocomercial, es necesario que las autoridades ratifiquen el compromiso con las y los chiapanecos, para garantizar mejores condiciones de empleo y negocios en general, dentro la capital del estado.

Puntualizó que mantienen una red de monitoreo para conocer las incidencias delictivas en la capital, por ello refuerzan acciones donde se identifican áreas de necesidad de intervención.

Verbena

Finalmente dijo que seguirán impulsando el consumo local en nuestra la ciudad, por ejemplo, la actividad realizada en el domo del parque de Terán, donde se llevó a cabo la Tercera Edición de la Verbena Agrocomercial 2025.

Esta actividad organizada por la Secretaría de Economía Municipal, encabezada por Zayna Andrea Gil, ofrece disfrutar y adquirir productos elaborados por manos locales.

Es una propuesta de estrategias que fortalecen el encuentro comunitario, la identidad y la economía solidaria para todas y todos.